Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:29

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Osmaniye deprem konutları kura çekimi tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de yapımı tamamlanan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katılımı ile gerçekleşecek. Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; Osmaniye deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Osmaniye deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı başında bekleyiş başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutlarının ilk etabı, il il hak sahiplerine teslim ediliyor. Osmaniye'de kura ve anahtar teslim töreni tarihi belli oldu. 1.976 konutun sahiplerini bulacağı kura YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 Osmaniye deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-devlet ekranı ile deprem konutu isim listesi…

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR: SIRA OSMANİYE'DE!

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, kurayla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Binlerce konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Mart ayının ortasına kadar diğer konut kuralarının çekilmesiyle afet bölgesinde 2 ay içerisinde teslim edilen toplam konut sayısı 75 bine ulaşacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

OSMANİYE DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniye deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü yani bugün gerçekleştirilecek.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde yapılacak törenle yapımı tamamlanan 1.976 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.

Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

OSMANİYE DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Osmaniyr Deprem Konutları Kura Çekimi, 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek.

OSMANİYE DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

SON DAKİKA