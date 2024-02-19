Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:29
Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Osmaniye deprem konutları kura çekimi tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Osmaniye'de yapımı tamamlanan 1.976 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katılımı ile gerçekleşecek. Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; Osmaniye deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...