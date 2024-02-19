Osmaniye deprem konutları kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Osmaniye deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Osmaniye deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı başında bekleyiş başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutlarının ilk etabı, il il hak sahiplerine teslim ediliyor. Osmaniye'de kura ve anahtar teslim töreni tarihi belli oldu. 1.976 konutun sahiplerini bulacağı kura YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 Osmaniye deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-devlet ekranı ile deprem konutu isim listesi…