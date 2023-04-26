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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 10:08

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alıyor. İl il gerçekleştirilen kura çekilişi Youtube canlı yayın ile adaylarla buluşuyor. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İsim isim sorgulama işlemleri https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresinde yerini almaya başladı. Sürekli işçi alımı kurası ikinci gününde. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Çekilişte ilk gün geride kalırken 26 Nisan Çarşamba bugün kalan illerde sonuçlar belli olmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından müjdesi verilen sürekli işçi alımı bünyesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, klinik destek elemanı gibi branşlar yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında araştırılmaya başladı. Asil ve yedek isim listesi araştırılıyor. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2. GÜNÜNDE!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıklamıştır.

Bakan Koca'nin açıklamasına göre işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılıyor.

Buna göre, kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde, Ankara'da sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İlk gün tamamlandı!

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

CANLI KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Sonuçlar https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

Açıklanan kura sonuçları isim listesi için:

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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