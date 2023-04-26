Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alıyor. İl il gerçekleştirilen kura çekilişi Youtube canlı yayın ile adaylarla buluşuyor. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İsim isim sorgulama işlemleri https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresinde yerini almaya başladı. Sürekli işçi alımı kurası ikinci gününde. İşte, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama…