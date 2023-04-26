SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ 2023:Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama | Video
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları Youtube canlı yayın üzerinden kura ile belirleniyor. "Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 26 Nisan 2023" araştırması başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar 25 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sürekli işçi alımı kapsamında 10.900 temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda kura çekimi yarın sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yapılıyor.
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