Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
23:06
İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemde. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 17 gün kala İstanbul'da son durum megakentilerin yakın takibinde yer alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde megakentin öne çıkan adaylarından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP Adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışı kızışıyor. Son veriler ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Peki; Son seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?