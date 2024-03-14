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Haberler Fotohaber Seçime 17 gün kala İstanbul'da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum
Giriş Tarihi: 14.03.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 23:06

Seçime 17 gün kala İstanbul'da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

İstanbul seçim anket sonuçları son dakika verileri ile gündemde. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime 17 gün kala İstanbul'da son durum megakentilerin yakın takibinde yer alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde megakentin öne çıkan adaylarından AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile CHP Adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yarışı kızışıyor. Son veriler ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Peki; Son seçim anket sonuçları ile İstanbul'da kim önde, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

Seçim anketi 2024 İstanbul verileri yakından takip ediliyor. Megakentte yaşayan seçmenlere yöneltilen ''31 Mart yerel seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusu ile adayların oy oranları hesaplanıyor. Yapılan anket sonucuna göre metropol şehirde AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyor. Peki; son seçim anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları…

Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

İBB BAŞKANLIĞI İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

Türkiye, sandık başına gidiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday olmak üzere toplam 52 aday yarışacak.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

ANKET SONUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Megakentte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylar belli oldu. AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala hazırlıklar hız kazanırken anket sonuçları yakın takibe alındı. Yapılan anket sonuçları ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra İstanbul için oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> İstanbul Seçim Sonuçları <<<

Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

İSTANBUL SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2024 SON DURUM

SONAR Araştırma Şirketi Kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN TÜRK canlı yayınında araştırmalara dair soruları yanıtladı.

İstanbul'da durumun oldukça ilginç olduğunu aktaran Bayrakçı, iki adayın kafa kafaya geldiğini açıkladı:

Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

''Son bir ayı periyodik, 10'ar günlük aralıklarla söyleyeyim. Bugünkü günümüz için yorumu da yapalım. 1.5 - 2 ay önceydi... İmamoğlu çok yüksek bir puanla öndeydi. Adaylar belli olduktan sonra yapılan ilk anketlerde İmamoğlu 2-2.5 puan önde çıkıyordu. Fakat 15-20 gün önceki süreçte kafa kafaya geldiler.

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