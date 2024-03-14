Seçime 17 gün kala İstanbul’da kim önde? Seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları son durum

Seçim anketi 2024 İstanbul verileri yakından takip ediliyor. Megakentte yaşayan seçmenlere yöneltilen ''31 Mart yerel seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?'' sorusu ile adayların oy oranları hesaplanıyor. Yapılan anket sonucuna göre metropol şehirde AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyor. Peki; son seçim anket sonuçları nasıl, İstanbul'da kim önde, fark yüzde kaç? İşte, 31 Mart öncesi İstanbul seçim anketi sonuçları ile Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları…