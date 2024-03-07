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Haberler Fotohaber Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları
Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:00

Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

Seçime sayılı günler kala Ankara'da büyük bir heyecan hakim. Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasındaki rekabet, seçmenleri etkileme yarışında hız kazanırken, anket sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın geleceğini belirleyecek olan seçimde, Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasındaki mücadele kıyasıya devam ediyor. Peki, yerel seçime 24 gün kala Ankara'da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları...

Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

Türkiye'nin yerel idarecilerini belirleyeceği 31 Mart seçimlerine 24 gün kaldı. Seçime sayılı günler kala bir yandan adaylar seçim kampanyalarını yürütürken, bir yandan da anket sonuçlarını takip ediyor. Turgut Altınok son anket verilerine dair açıklamada bulundu. Peki, 31 Mart yerel seçim öncesinde anket sonuçlarında kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları...

Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

TÜRKİYE YEREL SEÇİM İÇİN SANDIK BAŞINA GİDİYOR!

Mahalli İdareler Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Seçmen kayıtlarının ortaya çıktığı seçimde en çok merak edilenler arasında bir kez daha Ankara adayları var. Ankara için öne çıkan isimler arasında AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgu Altınok ve şu anda görevde bulunan CHP adayı Mansur Yavaş var.

31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan hemen sonra oy oranlarını bu sayfadan takip edebilirsiniz. >>> Ankara Seçim Sonuçları <<<

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Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

SEÇİME 24 GÜN KALA ANKARA'DA KİM ÖNDE?

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok A Haber canlı yayınında, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

İşte, Turgut Altınok'un açıklamalarından başlıklar;

Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

"ANKETLERDE 3-4 PUAN ÖNDEYİZ"

Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir. Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.

Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları

Hacı Bayram'dan çıktım Ulus'taki hale 3 saate gidebildim. Burada 5 dakikalık yolu bu kadar sürede gidebildim. İnsanlar bizimle beraber ve oylarının gönüllerinin bizle olduğunu söylüyor. Vatandaşlarımız bizimle sürekli fotoğraf çektirip dualarını ettiler. Burası Ankara'nın hem kalbi hem merkezidir. Ankara'nın yüzde 70'ini burası temsil eder. Her ilçeden buraya bizim insanlarımız geliyor. Sokak anketleri Altınok diyor. Şu anda elimizde son 2 anket var. Birinde 3 birinde 4 puan önde gözüküyoruz.

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