Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
13:00
Seçime 24 gün kala Ankara’da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları
Seçime sayılı günler kala Ankara'da büyük bir heyecan hakim. Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasındaki rekabet, seçmenleri etkileme yarışında hız kazanırken, anket sonuçları merakla bekleniyor. Ankara'nın geleceğini belirleyecek olan seçimde, Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasındaki mücadele kıyasıya devam ediyor. Peki, yerel seçime 24 gün kala Ankara'da kim önde? Turgut Altınok mu, Mansur Yavaş mı? İşte seçim anketi sonuçları...