Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

Sigaraya zam listesi gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları, paketlerde yaşanan sigara zammı son dakika haberi ardından yeni fiyat listesi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bir sigara grubunda görülen 5 TL'lik zam sonrası yeni fiyatlar sorgulanmaya başladı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Sigara fiyatları 2023 Temmuz listesi ile gündemde. Marka marka araştırılan rakamlar yenilenen listede yerini aldı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar arttı? İşte, sigara fiyatları güncel liste...