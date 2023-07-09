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Haberler Fotohaber Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi
Giriş Tarihi: 09.07.2023 23:21 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:21

Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

Sigaraya zam listesi gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları, paketlerde yaşanan sigara zammı son dakika haberi ardından yeni fiyat listesi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Bir sigara grubunda görülen 5 TL'lik zam sonrası yeni fiyatlar sorgulanmaya başladı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Sigara fiyatları 2023 Temmuz listesi ile gündemde. Marka marka araştırılan rakamlar yenilenen listede yerini aldı. Peki, sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, ne kadar arttı? İşte, sigara fiyatları güncel liste...

Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

Yeni sigara fiyatları listesi sigara zammı son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Haziran ayındaki zammın ardından bir kez daha Temmuz zammı ile güncellenen fiyatlara göre en ucuz sigara 36,50 TL seviyesinde görülüyor. Bazı gruplarda görülen sigaraya zam uygulaması araştırılıyor. Kullanıcılar, yeni fiyatları araştırmak üzere arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki, marka marka sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, güncel sigara fiyatları 2023 Temmuz...

Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL olması bekleniyor.

Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara fiyatları 2023 Temmuz: Sigaraya zam! Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu, en ucuz kaç TL? İşte marka marka fiyat listesi

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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