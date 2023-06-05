Video Yaşam "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" | Video

"Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" | Video

05.06.2023 | 12:08

Yeşilay tütünün insan sağlığına zararına dikkat çekmek amacıyla “Sigarayı bırak, hayatı bırakma” mesajıyla yeni “Kamu Spotları” hazırladı. Tütün Farkındalık İletişim Kampanyası kullanıcıların sigarayı bırakmasını hedefliyor.

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