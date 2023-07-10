Sigara zammı son dakika 10 Temmuz Pazartesi listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 TL'lik zam sonrası tütün ürünü kullanıcılarına bir kötü haber daha geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeniden sigaraya 5 TL zam geldi. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…