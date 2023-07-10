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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika 10 Temmuz Pazartesi listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:42

Sigara zammı son dakika 10 Temmuz Pazartesi listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 TL'lik zam sonrası tütün ürünü kullanıcılarına bir kötü haber daha geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeniden sigaraya 5 TL zam geldi. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 10 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel sigara fiyatları listesi ile marka marka rakamlar sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sigara zammı son dakika haberleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz günlerde yapılmış ve en ucuz fiyat 36,50 TL'ye yükselmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre yeniden sigaraya zam geldi. 5 TL'lik zam sonrası yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Temmuz 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 10 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigara zammı son dakika 10 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL; en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL olması bekleniyor.

Sigara zammı son dakika 10 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara zammı son dakika 10 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

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