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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 15:34

Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası değişen fiyat listesi temmuz ayında tekrar güncellendi. Gelen son dakika haberine göre, bazı sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Bu noktada ise en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yıl içerisinde belli dönemlerde fiyat artışı yaşandığı bilinirken güncel fiyat listesi marka marka araştırılıyor. Peki, yeni ve güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 6 Temmuz 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi...

Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri sonrası güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Haziran ayında yapılmış ve en ucuz fiyat 36,50 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayına girilmesiyle beraber tütün ürünü kullanıcılarına bir kötü haber daha geldi. Bazı kaynaklara göre, sigaraya 5 TL zam geldi. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için arama motorlarına yöneldi. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 6 Temmuz 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 36,50 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 36,50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL olması bekleniyor.

Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

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