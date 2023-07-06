Sigara zammı son dakika 6 Temmuz 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan sigara zammı sonrası değişen fiyat listesi temmuz ayında tekrar güncellendi. Gelen son dakika haberine göre, bazı sigara gruplarına 5 TL zam geldi. Bu noktada ise en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yıl içerisinde belli dönemlerde fiyat artışı yaşandığı bilinirken güncel fiyat listesi marka marka araştırılıyor. Peki, yeni ve güncel sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 6 Temmuz 2023 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi...