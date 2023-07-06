THREADS NE DEMEK? Twitter’ın yeni rakibi erişime açıldı! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir, nasıl kullanılır?

Threads ne demek, ne anlama gelir sorusu gündemdeki yerini aldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıcıların erişimine açtı. Bu gelişme sonrası ise sosyal medya kullanıcıları ''Threads ne demek, ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kullanıma sunulan uygulama, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçmiş durumda. Peki, Instagram Threads nedir, nasıl kullanılıyor? İşte yanıtı…