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Haberler Fotohaber THREADS NE DEMEK? Twitter’ın yeni rakibi erişime açıldı! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir, nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:42

THREADS NE DEMEK? Twitter’ın yeni rakibi erişime açıldı! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir, nasıl kullanılır?

Threads ne demek, ne anlama gelir sorusu gündemdeki yerini aldı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıcıların erişimine açtı. Bu gelişme sonrası ise sosyal medya kullanıcıları ''Threads ne demek, ne anlama gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Temmuz Perşembe günü itibarıyla kullanıma sunulan uygulama, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçmiş durumda. Peki, Instagram Threads nedir, nasıl kullanılıyor? İşte yanıtı…

Threads ne demek? Twitter’a yeni rakip! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal paylaşım sitesi Twitter'a rakip geliyor. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, Threads adlı yeni sosyal medya platformunu kullanıcıların beğenisine sundu. Kullanıcılar Instagram'da "arkadaşın Threads'de ilk kez bir şey paylaştı" bildirimiyle karşılaşırken Threads nedir, ne demek soruları da gündemdeki yerini aldı. Yeni uygulamanın Twitter'ın almış olduğu tweet görüntüleme sınırlaması kararının ardından hayata geçirilmesi dikkat çekti. Peki, Twitter'a rakip olması beklenen Instagram Threads ne demek, ne anlama gelir, nasıl kullanılır? İşte merak edilen tüm detaylar…

Threads ne demek? Twitter’a yeni rakip! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir?

THREADS NE DEMEK?

Threads, iş parçacığı demektir. İş parçacığı (İng. İngilizce: thread), bilgisayar biliminde, bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır. İşlemler, birçok iş parçacığı oluşturup sonlandırabilir, iş parçacıkları da ortak hafıza kullanabilirler. Çoğu durumda iş parçacıkları işlemlerin içinde yer alır, onları oluştururlar.

Çoklu iş parçacıkları paralel olarak pek çok bilgisayar sisteminde uygulanabilir. Tek işlemci kullanıldığında çok iş parçacıklı uygulama, zaman dilimlemesiyle gerçekleştirilir; tek işlemci, farklı iş parçacıkları arasında çok hızlı geçiş yapar ve bu durumda işlemler gerçekte olmasa da eş zamanlı çalışıyormuş gibi görünür. Çok işlemcili sistemlerde farklı iş parçacıkları, farklı işlemciler üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilir.

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Threads ne demek? Twitter’a yeni rakip! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir?

TWİTTER'A RAKİP: THREADS KULLANIMA AÇILDI!

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu. Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti.

Meta'dan yapılan açıklamada, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni platforma kullanıcıların Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabileceği bildirildi.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği bildirildi.

Threads ne demek? Twitter’a yeni rakip! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir?

İLK 2 SAATTE 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ KAYDOLDU

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, resmi Threads hesabından yaptığı ilk paylaşımda "Hadi bunu yapalım. Threads'e hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Threads'in vizyonunun sohbet için açık ve samimi bir kamusal alan yaratmak olduğunu belirten Zuckerberg, Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı, metinler, fikirler ve insanların akıllarından geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umduklarını aktardı.

Zuckerberg, "Threads, ilk 2 saat içinde 2 milyon üyeyi geçti." bilgisini paylaştı.

Threads ne demek? Twitter’a yeni rakip! Instagram Threads nedir, ne anlama gelir?

THREADS NEDİR?

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip uygulaması Threads'i kullanıma açtı.

Instagram'la bağlantılı olarak çalışan Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter'da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

Metin tabanlı uygulamada tek seferde 500 harfe kadar paylaşım yapılabiliyor.

Threads'te, Twitter'da olduğu gibi yazılı mesajların yanı sıra linkler, fotoğraflar ve videolar paylaşılabiliyor.

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