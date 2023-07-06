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Threads kullanıma açıldı! Threads nedir? Nasıl üye olunur? | Video

Threads kullanıma açıldı! Threads nedir? Nasıl üye olunur? | Video

06.07.2023 | 11:32

Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya uygulaması Twitter’a rakip olarak görülen yeni “metin tabanlı uygulaması” Threads’ı kullanıma sundu. Uygulamaya ilk 7 saatte 10 milyon kişi üye oldu.

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Sosyal medya uygulaması Twitter'a yeni bir rakip çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, yeni metin tabanlı uygulaması "Threads"'ı kullanıma sundu. Uygulama App Store ve Google Play Store'da yerini alırken, Threads'a ilk 7 saatte 10 milyon kişi üye oldu. Uygulamadaki karakter sınırının 500 olacağı belirtilirken, Threads'daki paylaşımlara ise "threads" ismi verildi. Dünya genelinde 100 ülkede kullanıma sunulan Threads, Avrupa Birliği ülkelerinde regülasyon ve veri gizliliği endişelerinden dolayı henüz kullanılamıyor.

THREADS NASIL KULLANILACAK?
Sosyal medya uygulaması Instagram ile bağlantılı olacak Threads'da kullanıcılar yazılı metinlerin yanı sıra link, fotoğraf ve 5 dakika uzunluğunda video paylaşabilecek. Uygulamaya kullanıcılar Instagram hesabıyla giriş yapabilecek. Threads'da engelleme, takibi bırakma, kısıtlama ve diğer hesapları bildirme özellikleri de yer alıyor.

"TWİTTER BU FIRSATA SAHİPTİ ANCAK MAHVETTİ"
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'a yeni rakip olarak çıkardığı Threads hakkında, "Bu en nihayetinde başarının anahtarı olacak. Biraz zamanınızı alacağım. Bence 1 milyardan fazla insanın muhabbet edebileceği bir uygulama olmalı. Twitter bu fırsata sahipti ancak mahvetti. Umarım biz yapacağız" dedi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk ise söz konuşu uygulama ve kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında, "Instagram'daki acıyı gizleyen sahte mutluluğu saklamaktan ziyade Twitter'a yabancılar tarafından saldırılması tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.

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