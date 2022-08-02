Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Tramvay, Türkiye'deki en önemli ulaşım araçlarından birisidir. İnsan taşımacılığında kullanır ve karayolunda tekerleri raylar üzerinde hareket eder. Birçok tramvay elektrik gücüyle çalışır. İstanbul Bağcılar-Kabataş tramvay durakları başta olmak üzere diğer hatların durakları da yolcular tarafından sıkça araştırılmaktadır. Kadıköy- Moda, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy tramvay durakları isimleri, sefer saatleri ve güzergah hattı için doğru yerdesiniz. İşte, 2022 İstanbul tramvay durakları isimleri listesi ve sefer saatleri!