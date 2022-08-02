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Haberler Fotohaber Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri
Giriş Tarihi: 02.08.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 10:35

Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Tramvay, Türkiye'deki en önemli ulaşım araçlarından birisidir. İnsan taşımacılığında kullanır ve karayolunda tekerleri raylar üzerinde hareket eder. Birçok tramvay elektrik gücüyle çalışır. İstanbul Bağcılar-Kabataş tramvay durakları başta olmak üzere diğer hatların durakları da yolcular tarafından sıkça araştırılmaktadır. Kadıköy- Moda, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy tramvay durakları isimleri, sefer saatleri ve güzergah hattı için doğru yerdesiniz. İşte, 2022 İstanbul tramvay durakları isimleri listesi ve sefer saatleri!

Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Tramvay, her gün binlerce yolcuya hizmet veren en hızlı ulaşım araçlarından birisidir. Karayolunda tekerleri raylar üzerinde hareket eder ve birçok tramvay elektrik gücü ile çalışır. Tramvay ile ulaşımını sağlamak isteyenler çoğu zaman tramvay durakları isimleri listesine göz atmadan geçmez. İstanbul tramvay durakları isimleri ise bu noktada merak konusu olur. Kabataş-Bağcılar, Kadıköy- Moda, Topkapı-Mescid-i Selam, Cibali-Alibeyköy hattı tramvay durakları isimleri bu başlık altında yer alıyor. İstanbul tramvay durakları isimleri ve sefer saatleri nedir?

İstanbul Tramvay Durakları İsimleri 2022

İstanbul'da ve daha birçok ilde hizmet veren tramvay, en çok yolcu taşıyan ulaşım araçlarından birisidir. Şehir içi trafiğinden kurtulmak ve daha hızlı ulaşım sağlamak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. İstanbul tramvay durakları listesi ise bu noktada sıkça araştırılır.

Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Kabataş-Bağcılar Tramvay Durakları İsimleri 2022

  • Bağcılar
  • Güneştepe
  • Yavuzselim
  • Soğanlı
  • Akıncılar
  • Güngören
  • Merter Tekstil Merkezi
  • Mehmet Akif
  • Zeytinburnu
  • Mithatpaşa
  • Seyitnizam-Akşemsettin
  • Merkezefendi
  • Cevizlibağ-AÖY
  • Topkapı
  • Pazartekke
  • Çapa-Şehremini
  • Fındıkzade
  • Haseki
  • Yusufpaşa
  • Aksaray
  • Laleli-İstanbul Ü.
  • Beyazıt-Kapalıçarşı
  • Çemberlitaş
  • Sultanahmet
  • Gülhane
  • Sirkeci
  • Eminönü
  • Karaköy
  • Tophane
  • Fındıklı-Mimar Sinan Ü.
  • Kabataş

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Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Entegrasyon

T1 tramvay hattı yüksek kapasitesi ve güzergahı ile omurga hatlarımızdan sayılmaktadır, bu sebeple güzergahı üzerinde pek çok noktada diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma imkanı sağlamaktadır.

  1. Bağcılar İstasyonu'nda, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattına,
  2. Zeytinburnu İstasyonu'nda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ve Metrobüs hattına,
  3. Cevizlibağ-Atatürk Öğrenci Yurdu İstasyonu'nda metrobüs hattına,
  4. Topkapı İstasyonu'nda T4 Topkapı – Mescid-i Selam tramvay hattına,
  5. Yusufpaşa İstasyonu'nda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarına,
  6. Aksaray İstasyonu'nda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve Marmaray işletmesine,
  7. Laleli-İstanbul Üniversitesi İstasyonu'nda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattına,
  8. Sirkeci İstasyonu'nda Marmaray işletmesine,
  9. Eminönü İstasyonu'nda deniz işletmeleri ile,
  10. Karaköy İstasyonu'nda F2 Karaköy-Beyoğlu tarihi tünel hattı ve deniz yolu işletmelerine,
  11. Kabataş İstasyonu'nda F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, Şehir Hatları, İDo ve deniz motorlarına aktarma yapılabilir.
Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Taksim-Tünel Tramvay Durakları İsimleri 2022

  • Taksim
  • Hüseyin Ağa Camii
  • Galatasaray Lisesi
  • Odakule
  • Tünel
Tramvay Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Tramvay Durak İsimleri, İstasyon Güzergah Hattı Haritası ve Sefer Saatleri

Kadıköy-Moda Tramvay Durakları İsimleri 2022

  • İskele Cami
  • Çarşı
  • Altıyol
  • Bahariye
  • Kilise
  • Moda İlkokulu
  • Moda Caddesi
  • Rıza Paşa
  • Mühürdar
  • Damga Sokak
  • Kadıköy İDO
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