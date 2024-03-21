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Haberler Fotohaber Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara'da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:30

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara'da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Mart ayının son günlerine girilirken hava sıcaklıkları düştü ve kışın etkileri tekrar hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçeler beyaza bürünürken başkentte eğitim gören öğrenciler ve velileri eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Ankara Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 22 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara’da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

22 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı başkentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı ile Ankara'da kar yağışı etkili olacağını duyurmuştu. Beklenen kar geldi, bazı ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili gözler Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki; Yarın Ankara'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 22-25 Mart hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara’da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara’da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

SICAKLIK 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara’da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

22 MART CUMA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 22 Mart Cuma günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama gelmesi halinde haberimizde yer verilecektir.

Yarın Ankara’da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara’da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın çevre ilçeleri, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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