Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:30
Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 22 Mart Cuma Ankara'da okullar açık mı, Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Mart ayının son günlerine girilirken hava sıcaklıkları düştü ve kışın etkileri tekrar hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı ilçeler beyaza bürünürken başkentte eğitim gören öğrenciler ve velileri eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Ankara Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; 22 Mart Cuma Ankara'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…