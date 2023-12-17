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Haberler Fotohaber Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 15:33

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, bazı illerde kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Bu kapsamda ''18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Ardahan Valiliği tarafından tatil açıklaması gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı için araştırmalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illere sarı kodlu uyarıda bulundu. Yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre ise yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Olumsuz hava koşullarına karşı uyarı gelirken "18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ile öğretmenler Ardahan kar tatili için valilikten gelecek açıklamaları takip ediyor. Peki; Ardahan Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte hava durumu raporu ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu haritasını güncelledi ve 4 il için uyarılarda bulundu. 17 Aralık Pazar günü birçok ilde sağanak, kar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Öte yandan MGM, 5 günlük haritali hava durumu raporunda sarı kodlu uyarı yapılan illeri tek tek sıraladı.

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Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ardahan'da Pazar ve Pazartesi gününün çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0 ile 8 derece arasında olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 18 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Ardahan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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