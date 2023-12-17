Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

Yarın Ardahan'da okullar tatil mi, Ardahan'da kar tatili olacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre, bazı illerde kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olma ihtimali bulunuyor. Bu kapsamda ''18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okul var mı yok mu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Kar yağışının etkili olacağı tahmin edilen şehir için Ardahan Valiliği tarafından tatil açıklaması gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 18 Aralık Pazartesi Ardahan'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Ardahan kar tatili son durum…