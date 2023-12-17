Yarın Ardahan’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 18 Aralık Pazartesi Ardahan’da okul var mı yok mu?

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Ardahan'da Pazar ve Pazartesi gününün çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 0 ile 8 derece arasında olması bekleniyor.

Kar yağışının görüleceği kentte 18 Kasım Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Ardahan Valiliği kar tatili duyuruları yakından takip ediliyor.

Ardahan'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.