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Haberler Fotohaber Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:30

Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 güncellemesi Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Daha önce 5 bin TL'ye kadar ödenen promosyon tutarı kamu bankalarında aldığı zamdan sonra yükseliyor. Emekli maaşı taşıma işlemleriyle birlikte değerlendirilen kampanyalar her ay yeniden kontrol ediliyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A-4B-4C) kapsamında ve maaş tutarına göre değişen Ziraat Bankası promosyon miktarında aralık belirlendi. Peki, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu 2024 için hak sahipleri banka şubelerine ve internet bankacılığına yöneldi. Maaş zammı ardından bayram ikramiyesi miktarının da güncellendiği emekli dosyasında kamu bankalarının emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Ziraat Bankası promosyon tutarı sonrası başvuru işlemleri öğreniliyor. Peki, zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenir? İşte, o adımlar...

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!

Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi.

Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak özel bankalara çağrıda bulundu.

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Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası promosyon ücretleri 2024 yılı için değişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre maaş bazında promosyon ödemeleri 8-12 bin TL arasında olacak.

İşte Ziraat Bankası'nın emekliye promosyon kampanyası:

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

"SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir."

Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 tutarı yenilendi! Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, nasıl başvurulur?

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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