Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:30
Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 güncellemesi Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Daha önce 5 bin TL'ye kadar ödenen promosyon tutarı kamu bankalarında aldığı zamdan sonra yükseliyor. Emekli maaşı taşıma işlemleriyle birlikte değerlendirilen kampanyalar her ay yeniden kontrol ediliyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı (4A-4B-4C) kapsamında ve maaş tutarına göre değişen Ziraat Bankası promosyon miktarında aralık belirlendi. Peki, 2024 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte, ayrıntılar...