Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları güncellendi! Zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyonu başvurusu 2024 için hak sahipleri banka şubelerine ve internet bankacılığına yöneldi. Maaş zammı ardından bayram ikramiyesi miktarının da güncellendiği emekli dosyasında kamu bankalarının emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Ziraat Bankası promosyon tutarı sonrası başvuru işlemleri öğreniliyor. Peki, zamlı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenir? İşte, o adımlar...