Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
15:25
ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke'ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye'ye karşı...
Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, sözde NATO müttefik ABD bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Son olarak ABD, terör örgütünün kontrolündeki Haseke'ye hava savunma sistemi gönderdi. Peki ABD'nin bu hamlesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...