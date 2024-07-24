ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

Türkiye, sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla terör örgütüne darbe üstüne darbe vururken, sözde NATO müttefiki ABD, sürekli olarak bu operasyonlara karşı çıkıyor. Bununla da yetinmeyen Washington yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya teçhizat ve eğitim desteğinin yanı sıra para akıtmayı da ihmal etmiyor. Öyle ki; ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.