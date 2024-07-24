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Giriş Tarihi: 24.07.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:25

ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke'ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye'ye karşı...

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, sözde NATO müttefik ABD bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor. Son olarak ABD, terör örgütünün kontrolündeki Haseke'ye hava savunma sistemi gönderdi. Peki ABD'nin bu hamlesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

Türkiye, sınır ötesinde düzenlediği başarılı operasyonlarla terör örgütüne darbe üstüne darbe vururken, sözde NATO müttefiki ABD, sürekli olarak bu operasyonlara karşı çıkıyor. Bununla da yetinmeyen Washington yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'ya teçhizat ve eğitim desteğinin yanı sıra para akıtmayı da ihmal etmiyor. Öyle ki; ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DESTEĞİ

ABD son olarak, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki Haseke bölgesine hava savunma sistemi gönderdi.

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ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

ABD güçlerine ait konvoy, 14 Temmuz'da Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse ulaştı.

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ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

Konvoyda ayrıca mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı. Konvoya, ABD'ye ait helikopterler eşlik etti.

Peki ABD'nin bu hamlesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD, PKK/YPG kontrolündeki Haseke’ye hava savunma sistemi gönderdi! Uzman isim açıkladı: Türkiye’ye karşı...

"HER TÜPÜN İÇİNDE 4 TANE STİNGER FÜZESİ VAR"

"Sözde Amerika üslerine bu silahları yığdı." diyen Gökçe, "Buraya toplam 4 tane hava savunma sistemi getirdi. Her birinde iki tane tüp var. Her tüpün içerisinde 4 tane stinger füzesi var." ifadelerini kullandı.

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