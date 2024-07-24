ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video
Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha terör örgütüne silah sevkiyatı yaptı. Bu kez hava savunma sistemi gönderdi. 443 kilometreye kadar menzile sahip Avenger Hava Savunma Sistemleri örgütün işgali altındaki Haseke'ye ulaştı..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:51
01:29
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 24.07.2024 | 14:57
03:11
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 24.07.2024 | 13:31
06:42
51:21
04:54
04:58
01:23
00:12
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 23.07.2024 | 23:54
24:22
02:33
00:29
00:37
00:43
Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video 23.07.2024 | 14:13
31:59
01:18
Mersin'de FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı | Video 23.07.2024 | 10:22
01:17
Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı | Video 23.07.2024 | 08:31
03:19
"Bilim insanlarına şüpheli saldırı" olayında Emniyet'ten açıklama 23.07.2024 | 00:34
00:38
00:10
Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı 22.07.2024 | 19:16