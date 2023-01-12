ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

ABD-Japonya dörtlü bakanlar toplantısında dünyayı endişelendirecek bir çıkış geldi. Halihazırda Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Çin ve Tayvan arasında bir krizin çıkması da olasıyken bir bölgede daha tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesine dikkat çekerek, nükleer tehditte bulundu.