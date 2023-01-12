Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
09:33
ABD'den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...
Rusya Ukrayna savaşının yankıları sürerken Çin ve Tayvan arasında tansiyon düşmek bilmiyor. Çin'in Tayvan'ı olası işgali üzerine sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iletişim kanallarının açık olduğuna dikkat çekti. Ancak Austin'in açıklamları başkabir bölgede savaşın fitilini ateşleyecek cinsten... Tartışmalı Senkaku Adaları ile ilgili konuşan Austin,Çin'e nükleer tehditte bulundu. 5. maddenin geçerli olduğunu vurguladı...