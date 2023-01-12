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Haberler Galeri ABD'den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:33

ABD'den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

Rusya Ukrayna savaşının yankıları sürerken Çin ve Tayvan arasında tansiyon düşmek bilmiyor. Çin'in Tayvan'ı olası işgali üzerine sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iletişim kanallarının açık olduğuna dikkat çekti. Ancak Austin'in açıklamları başkabir bölgede savaşın fitilini ateşleyecek cinsten... Tartışmalı Senkaku Adaları ile ilgili konuşan Austin,Çin'e nükleer tehditte bulundu. 5. maddenin geçerli olduğunu vurguladı...

ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

ABD-Japonya dörtlü bakanlar toplantısında dünyayı endişelendirecek bir çıkış geldi. Halihazırda Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Çin ve Tayvan arasında bir krizin çıkması da olasıyken bir bölgede daha tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, karşılıklı güvenlik anlaşmasının beşinci maddesine dikkat çekerek, nükleer tehditte bulundu.

ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

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ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

Çin'e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

Dört bakan, Çin'e karşı "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD’den nükleer tehdit! Bir bölge daha kaynıyor: 5. madde geçerli...

ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD'nin Japonya'daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.

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