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Haberler Galeri Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:16

Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ve Espiritu Santo eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 12 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!

Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!

Toprak kaymalarında şimdiye kadar 12 kişi ölürken bazı kişilerin kaybolduğu haberlere yansıdı. Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

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Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!

Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.

Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Brezilya’da toprak kayması: 12 ölü!
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