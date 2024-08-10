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Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:40

Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

Son dakika haberleri: Dünya, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan uçak kazasıyla çalkalanıyor. Dün gerçekleşen kazada 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yeri yakınında yere çakılmıştı. Kurtulanın olmadığı açıklanan kaza sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Düşüş şekli çok konuşulan kazanın ardından uzman isimden önemli bir açıklama geldi.

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Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

Son dakika haberleri: Son yılların en korkunç uçak kazalarından biri, Brezilya'da gerçekleşti. 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Voepass şirketinden yapılan açıklamada, uçakta 62 kişinin bulunduğu belirtildi. Voepass Havayolu yaptığı açıklamada, "Şirket, 9 Ağustos Cuma günü Vinhedo/SP bölgesinde 2283 numaralı PS - VPB uçağının karıştığı bir kaza meydana geldiğini bildirdi. Uçak, 57 yolcu ve 4 mürettebatla Cascavel/PR'den saat 11.46'da Guarulhos Havalimanı'na doğru havalandı. Şirket, 2283 sefer sayılı uçuşta bulunan 61 kişinin tamamının olay yerinde öldüğünü üzülerek bildirdi" denildi.Lula da Silva, hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu

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Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

DÜŞÜŞ ŞEKLİ ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın kendi ekseninde dönerek dikey şekilde düşmesi yer alıyor. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin ulaştığı ve uçağın alev aldığı görüntülere yansıdı.

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Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

Uçağın yere çarpmadan önceki alışılmadık son dairesel hareketi havacılık uzmanları arasında yaygın bir merak uyandırdı.

Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

"ÖLÜM SARMALI" BÖYLE GELDİ

Kazanın nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalar ise ABD'li uzmandan geldi. ABD'de 40 yılı aşkın yolcu uçağı uçuşu deneyimi bulunan Kaptan Ross Aimer, İngiliz basınına konuştu. Aimer, korkunç kazanın motor arızası, uçuş kontrol arızası veya uçağın kanat parçası gibi kritik bir parçasının düşmesi nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi.

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