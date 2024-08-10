Giriş Tarihi: 10.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
11:40
Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…
Son dakika haberleri: Dünya, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan uçak kazasıyla çalkalanıyor. Dün gerçekleşen kazada 62 kişiyi taşıyan uçak yerleşim yeri yakınında yere çakılmıştı. Kurtulanın olmadığı açıklanan kaza sonrası yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Düşüş şekli çok konuşulan kazanın ardından uzman isimden önemli bir açıklama geldi.