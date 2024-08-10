Brezilya’daki korkunç kazanın detayları ortaya çıktı! Ölüm sarmalının nedeni ne? Bir kere oldu mu dönüşü yok…

Son dakika haberleri: Son yılların en korkunç uçak kazalarından biri, Brezilya'da gerçekleşti. 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebat taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düştü. Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 58 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da uçaktakilerin tamamının hayatını kaybettiğini belirterek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.