Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video
Brezilya'da 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde düştü.
Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.
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