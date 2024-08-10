Video Dünya Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video
Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video

Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü! O anlar kamerada | Video

10.08.2024 | 10:58

Brezilya'da 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Brezilya'da uçak kazası meydana geldi. Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.
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