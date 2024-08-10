Video Dünya Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada...
Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada...

Brezilya'daki uçak kazasında 62 kişi öldü! Uçak enkazı kamerada...

10.08.2024 | 09:01

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde düşen yolcu uçağındaki 58 yolcu ile 4 mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Brezilya'da yaşanan uçak kazasında bilanço netleşiyor. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde meydana gelen kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Herkesin ayağa kalkmasını ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasını rica ediyorum. Çünkü Sao Paulo'daki Vinhedo şehrinde 58 yolcu ve 4 mürettebat bulunan bir uçak düştü ve görünüşe göre hepsi hayatını kaybetti" dedi.


Yetkililer, küçük çift motorlu yolcu uçağının Parana eyaletindeki Cascavel şehrinden Sao Paulo'ya doğru yola çıktığını belirtti. Uçağın yerel saatle 13.30 sıralarında sinyalini kaybettiği öğrenildi.


Brezilya Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşerken bir binaya hasar verdiğini ancak binada kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Voepass Hava Yolu tarafından yapılan açıklamada ise, "Kazanın nasıl meydana geldiği hakkında henüz bir doğrulama yok" ifadeleri kullanıldı.

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