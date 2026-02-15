Çocukluktan kışlaya algı suikastı! Siyonist İsrail’in katliam savunması: Hasbara!

Haberler
Hasbara; İsrail'in işgal, tehcir ve soykırım tarihini şık kelimelerle paketleyip vicdanları susturan devasa bir illüzyon makinesi... Kan kokusunu 'güvenlik' ve 'operasyon' diyerek bastıran bu iletişim hizmetleri, önce Yahudileri kuşatılmış bir histeriye boğarken, tüm dünyayı da bu steril yalanların estetiğiyle uyutup, hakikate karşı körleşen birer seyirciye dönüştürüyor.