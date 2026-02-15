Çocukluktan kışlaya algı suikastı! Siyonist İsrail’in katliam savunması: Hasbara!

HASBARA HER ŞEYE RAĞMEN DÜNYANIN GÖZÜNÜ BOYAYAMADI



Hakikat, en pahalı reklamdan daha inatçıdır. 1948'den beri dünyayı uyutan Hasbara örtüsü, 7 Ekim ile birlikte ilk kez yırtıldı. Artık ne milyar dolarlık lobiler ne de steril videolar işe yarıyor; her cep telefonu bir tanık, her feryat yalan fabrikasına sıkılmış bir mermi gibi siyonizmin dünyaya ördüğü o kara gözlüğü kırıp attı.



Siyonizmin yıllardır ilmek ilmek işlediği o mağduriyet zırhı, bizzat kendi elleriyle canlı yayında parçalandı. İllüzyon bitti, maske düştü. Geriye ise sadece çıplak, soğuk ve tüm dünyanın artık kaçamayacağı o mutlak gerçek kaldı. Hiçbir propaganda, soykırımı meşrulaştıracak kadar büyük, hiçbir sermaye ise hakikati sonsuza dek susturacak kadar güçlü değildir.