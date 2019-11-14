Dünya medyasının gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan! Kazanan Türkiye

SPİEGEL: TRUMP, ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Alman yayın organı Spiegel, Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair yaptığı haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan ihtilafın tam ortasında mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini net bir şekilde övdü. Hatta Beyaz Saray'da yapılan basın toplantısında Trump konuğuna övgüler yağdırdı: "Cumhurbaşkanı'nın büyük bir hayranıyım. Mükemmel ilişkilerimiz var." Trump ayrıca Türkiye'nin ABD'nin çok önemli stratejik bir ortağı olduğunu ve iki ülkenin ticaret ilişkisinin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.