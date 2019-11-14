ABD medyası: Erdoğan, Trump'tan istediğini alan tek lider!

ABD’nin önemli gazetelerinden olan New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'ın yaptığı görüşmelerden sonra Türkiye’nin hedeflediği amaçlara ulaştığını belirten bir yazı kaleme alındı.Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley tarafından kaleme alınan "Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım" isimli makalede, Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye'nin bölgede hedeflediği amaçlara ulaştığı belirtiliyor..