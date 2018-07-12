Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

US News dünyanın en güçlü ülkelerini açıkladı. Ülkeler ekonomik ve dünyadaki söz sahipliğine bağlı olarak belirlendi. Türkiye de listeye birçok ülkeyi geride bırakarak katıldı. US News dünyanın en güçlü ülkelerini açıkladı. Ülkeler ekonomik ve dünyadaki söz sahipliğine bağlı olarak belirlendi. Türkiye de listeye birçok ülkeyi geride bırakarak katıldı. 80- Slovenya 79- Letonya 78- Uruguay 77- Kosta Rika 76- Hırvatistan 75- Bulgaristan 74- Dominik 73- Macaristan 72- Peru 71- Romanya 70- Ekvador 69- Çek Cumhuriyeti 68- Şili 67- Sri Lanka 66- Tunus