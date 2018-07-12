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belli oldu!

US News ni açıkladı. Ülkeler ekonomik ve dünyadaki söz sahipliğine bağlı olarak belirlendi.

de listeye birçok ülkeyi geride bırakarak katıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 17:12
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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!
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  • 42
belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

US News ni açıkladı. Ülkeler ekonomik ve dünyadaki söz sahipliğine bağlı olarak belirlendi. de listeye birçok ülkeyi geride bırakarak katıldı.

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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

80- Slovenya

79- Letonya

78- Uruguay

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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

77- Kosta Rika

76- Hırvatistan

75- Bulgaristan

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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

74- Dominik

73- Macaristan

72- Peru

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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

71- Romanya

70- Ekvador

69- Çek Cumhuriyeti

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belli oldu!
Dünyanın en güçlü ülkeleri belli oldu!

68- Şili

67- Sri Lanka

66- Tunus

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