Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:27

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

28 gündür Gazze Şeridi'ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. İsrail polisi, cuma namazından sonra da göz yaşartıcı ve ses bombalarıyla Filistinlilere müdahale etti. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, "Bir anda ardı ardına önce ses bombaları sonra da göz yaşartıcı bombalar attılar. Bir anda yoğun bir müdahale geldi." dedi.