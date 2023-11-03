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Haberler Galeri Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale
Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 13:27

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

28 gündür Gazze Şeridi'ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. İsrail polisi, cuma namazından sonra da göz yaşartıcı ve ses bombalarıyla Filistinlilere müdahale etti. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, "Bir anda ardı ardına önce ses bombaları sonra da göz yaşartıcı bombalar attılar. Bir anda yoğun bir müdahale geldi." dedi.

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. İsrail'in soykırım derecesine ulaşan saldırılarında binlerce masum ve savunmasız Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

İsrail, Gazze'ye bombalar yağdırırken Kudüs'te de cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor.

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Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

"PEK ÇOK NOKTAYA GÜVENLİK KORİDORLARI OLUŞTURULDU"

Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Yine Mescid-i Aksa bir kafes içine alınmış durumda. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Burası tamamen demir bariyerlerle kapatılmış durumda. Pek çok noktaya güvenlik koridorları oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'da 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale | Video

Gazze katliamının gölgesinde 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale

KİMYASAL SU SIKAN TOMA YİNE BÖLGEDE

Keyfi uygulamaların devam ettiğini aktaran Kavasoğlu, "Öte yandan Müslümanların üzerine kimyasal su sıkan TOMA yeniden bölgede." dedi.

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