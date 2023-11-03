İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video

28 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu, bölgenin tamamen demir bariyerlerle kapatıldığını belirterek, "Pek çok noktaya güvenlik koridorları oluşturuldu." dedi.