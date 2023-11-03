Mescid-i Aksa'da 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale | Video
28 gündür Gazze Şeridi’ni aralıksız bir şekilde bombalayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa’da da zulme devam ediyor. İsrail polisi, geçen hafta olduğu bu hafta da Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti. Bölgedeki son durumu aktaran ATV Haber muhabiri Özlem Aktay, bölgede yaşananları canlı yayında aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
14:30
İsrail polisinden canlı yayında gaz bombalı müdahale | Video 03.11.2023 | 13:13
13:34
Mescid-i Aksa'da 4. Cuma! İsrail polisinden gaz bombalı müdahale | Video 03.11.2023 | 12:42
01:10
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları imha etti | Video 03.11.2023 | 09:23
05:19
00:08
04:28
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 61'e yükseldi | Video 02.11.2023 | 15:52
01:38
SON DAKİKA: İsrail Cibaliye ve Bureyc kampını vurdu! | Video 02.11.2023 | 16:07
00:31
İsrail binlerce kişinin sığındığı okula fosfor bombasıyla saldırdı | Video 02.11.2023 | 15:35
03:19
02:23
00:47
İsrail Sözcüsünden skandal sözler "Sivil kaybını önemsemedik" | Video 02.11.2023 | 09:06
00:10
00:28
01:36
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha etti | Video 02.11.2023 | 08:50
03:34
00:32
02:15
01:49
İsrail'in Gazze'deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 31.10.2023 | 16:25
01:04
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 31.10.2023 | 14:32
07:38
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video 31.10.2023 | 12:16