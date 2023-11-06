Gazze soykırımında 1 ay boyunca neler oldu? İşte yalanlar ve gerçekler!

Hagari konuşmasında "Bizler katliamlara imza atan bir örgütü durdurmak için çalışıyoruz. Umarız ki dünya bu katliamları unutmayacak. Hamas'ın elinde 30 günden bu yana tutulan esirler var. Bu akılalmaz bir şey. Bu resmen insanlık suçu. Bu bizim başlatmadığımız ve istemediğimiz bir savaş. Biz Hamas'a karşı, İsrailli esirleri kurtarmak savaşıyoruz. Amacımız Gazze'yi Hamas'tan temizlemek" ifadelerini kullandı.

Katiller ordusunun bu pişkin sözleri, 1 aydan bu yana yaşanan alçaklıklardan hiçbir pişmanlık duyulmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.