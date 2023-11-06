Gazze'de yürek sızlatan görüntü... Ağlayarak annesini istedi | Video
Gazze'den yürekleri dağlayan görüntüler gelmeye devam ediyor. Yaralı bir çocuğun ağlayarak annesini istediği anlar hüzne boğdu.
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