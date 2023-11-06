İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli sivillere işkence ettikleri anlar böyle görüntülendi | Video

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam devam ederken Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı zulmü artıran İsrail insanlığı ayaklar altına alıyor. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Batı Şeria'da Filistinli işçilerin gözaltına alınması ve işkence edildiği açıkça görülüyor.