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Haberler Galeri Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 07:15

Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

İsrail yine vahşette sınır tanımadı. Savaş uçakları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ölüm yağdırdı. Dünyanın ölümcül sessizliğinden cesaret alan İsrail dün gece yeni bir katliama imza attı. Savaş uçakları Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında El-Ehli Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500 kişinin şehit olduğunu açıkladı.

Gazze’de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarının şiddetini her geçen saat daha da artıran İsrail ordusu; çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapmıyor.

Gazze’de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Hastanelere, sivillerin sığındığı BM okullarını hedef alan İsrail güçleri dün akşam insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail savaş uçakları, El Zeytun Mahallesi'ndeki El Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı.

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Gazze’de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf ise saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler'in sığındığı hastanenin hedef alındığını kaydetti.

Gazze’de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Binlerce yerinden edilmiş Gazzeli'nin bulunduğu hastaneyi vuran İsrail'in savaş suçu işlediğini belirten Marouf, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" diye konuştu.

Gazze’de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...

Saldırıya tepki gösteren Anglikan Kilisesi Lideri Başpiskopos Justin Welby de "Bu, masum camların şok edici ve feci bir kaybıdır. Hastaneyi, Anglikan Kilisesi yönetiyordu" dedi.

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