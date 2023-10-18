Giriş Tarihi: 18.10.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
07:15
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
İsrail yine vahşette sınır tanımadı. Savaş uçakları Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ölüm yağdırdı. Dünyanın ölümcül sessizliğinden cesaret alan İsrail dün gece yeni bir katliama imza attı. Savaş uçakları Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında El-Ehli Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 500 kişinin şehit olduğunu açıkladı.