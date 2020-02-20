Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...
Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...
Almanya'nın Hanau kentinde meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili son dakika habaerler gelmeye devam ediyor. Aralarında Türklerin de olduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin son dakşka detaylar... Saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Alman medyası saldırganın Tobias R. olduğunu; evde yanındaki ölü bulunan kişinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu. İşte son dakika haberin detayları...
Giriş Tarihi: 20.02.2020
12:15
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
12:35
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