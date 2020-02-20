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  • Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

'nın kentinde meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili son dakika habaerler gelmeye devam ediyor. Aralarında Türklerin de olduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin son dakşka detaylar... Saldırganın "yabancı düşmanı" saiklerle hareket ettiği, olayın "terörist saldırı" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Alman medyası saldırganın Tobias R. olduğunu; evde yanındaki ölü bulunan kişinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu. İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:35
Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

'nın Hessen eyaletine bağlı kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

Alman medyası saldırganın Tobias R. olduğunu; evde yanındaki ölü bulunan kişinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

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Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi. Kafelere gerçekleştirilen saldırılardan ilkinde 3 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise buraya çok yakın mesafedeki bir başka kafeye düzenlendi. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralılardan birinin daha sonra öldüğünü; ölü sayısının 9'a çıktığını duyurdu.

Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

Alman Haber Ajansı DPA'ya bilgi veren bir polis sözcüsü, özel harekat timinin saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenlediği ve evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu söyledi..

Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

Buna göre 'daki saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Hanau'daki ırkçı saldırıdan son dakika haberi: Saldırgan önce annesini öldürdü sonra...

BİLD GAZETESİ: SALDIRGAN AŞIRI SAĞCI

Öte yandan Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı..

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