Son dakika! Dünya, Almanya'da katliam yapan Türk düşmanı ırkçı Alman teröristin bu skandal görüntülerini konuşuyor | Video

Son dakika haberi: Almanya'da Türklerin yoğunlukta bulunduğu nargile kafeye otomatik silahla saldıran Alman Irkçı Terörist'in skandal görüntüleri ortaya çıktı! Katliam yapan Irkçı Alman Terörist'in Türk ve İslam karşıtı skandal açıklamalar yaptığı videoda katliamı önceden haber verdiği de iddia ediliyor.