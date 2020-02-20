Video Haber Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video

Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video

Son dakika! Almanya'daki ırkçı katliamdan yaralı kurtulan Türk'ten flaş açıklama | Video
20.02.2020 | 12:18

Son dakika haberi... Almanya'da Türklerin işlettiği nargile kafeye otomatik silahla yapılan ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk o dehşet anlarını ilk kez anlattı...

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