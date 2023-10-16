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Haberler Galeri İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:44

İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi. Mısır, ABD ve İsrail'in hem tahliye hem insani yardımlar için anlaştığı haberleri geldi., Hamas, "Bizim alınan kararlardan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Netanyahu'nun ofisinden de anlaşmaya henüz varılmadığı bilgisi geldi. Mısır Kızılay'ı ise TIR'ların sınıra doğru hareket etmeye başladığını duyurdu. Mısır, İsrail'in Gazze yakasından geçişin açılmasına izin vermediğini bildirdi.

İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyindeki saldırıları artırırken, sınırdaki askeri yığınak günden güne büyüyor. Gazze'de sıkışan milyonlarca Filistinli için ölümden tek kaçış yolu Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı.

İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Kahire yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişleri her zaman sıkı bir şekilde kontrol ediyor. İsrail - Filistin çatışmalarında ise bu denetim daha da sıkılaşıyor. Refah Sınır Kapısı, 2008, 2014 ve 2021 yıllarındaki Hamas - İsrail çatışmalarında olduğu gibi 2023 yılında da Filistinlilerin suratına kapatılmış durumda.

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İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Gazze'de sıkışanlar arasında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip birçok Filistinli bulunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, abluka altındaki Gazze'deki ABD vatandaşlarını kurtarmaya çalışıyor. İsrail, insani yardımlar da dahil olmak üzere Gazze'ye her türlü girişi kapattı.

İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Uluslararası medyaya sızan bilgilere göre Refah Sınır Kapısı geçici bir süre için açılacak. Bu açıklık sırasında çifte vatandaşlar Mısır'a geçecek ve insani yardımlar da Gazze'ye ulaştırılacak.

İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Reuters haber ajansı da Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kahire, Washington ve Tel Aviv üçgeninde anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Hamas ise "Bizim anlaşmadan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Benzer bir açıklama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden geldi.

Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapısı Refah'ta bekleyiş sürüyor! | Video

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