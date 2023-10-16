İnsanlık ‘sınırda’ bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor...

Kahire yönetimi Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişleri her zaman sıkı bir şekilde kontrol ediyor. İsrail - Filistin çatışmalarında ise bu denetim daha da sıkılaşıyor. Refah Sınır Kapısı, 2008, 2014 ve 2021 yıllarındaki Hamas - İsrail çatışmalarında olduğu gibi 2023 yılında da Filistinlilerin suratına kapatılmış durumda.