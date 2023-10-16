İnsanlık 'sınırda' bekliyor: Refah kapısına İsrail engeli! Sivillerin etrafındaki çember daralıyor... | Video
Gazze ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kısa süreliğine de olsa açılacağı iddia edildi. Mısır, ABD ve İsrail'in hem tahliye hem insani yardımlar için anlaştığı haberleri geldi., Hamas, "Bizim alınan kararlardan haberimiz yok." açıklamasını yaptı. Netanyahu'nun ofisinden de anlaşmaya henüz varılmadığı bilgisi geldi. Mısır Kızılay'ı ise TIR'ların sınıra doğru hareket etmeye başladığını duyurdu. Mısır, İsrail'in Gazze yakasından geçişin açılmasına izin vermediğini bildirdi.
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