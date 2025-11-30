İsrail basınından dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan korkusundan sessizliğe gömüldü!

Ynet haberinde, "Suriye'nin güneyinde altı İsrail askerinin çatışmaya girdiği ve yaralandığı ciddi olaydan bu yana 24 saatten fazla zaman geçti. Çatışma hızla askeri bir tırmanışa ve diplomatik-stratejik bir krize dönüşebilecek nitelikte olmasına rağmen, İsrail'in üst düzey liderliği sessiz kaldı. Başbakan Binyamin Netanyahu hala bir açıklama yapmadı ve sosyal medyada sık sık görüşlerini paylaşan Savunma Bakanı Yisrael Katz da sessizliğini bozmadı." ifadelerini kullandı.