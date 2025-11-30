Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:52
İsrail basınından dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan korkusundan sessizliğe gömüldü!
İşgalci İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir köye baskın düzenlemiş, çıkan çatışmada 6 Siyonist asker yaralanmıştı. Olayın ardından İsrail medyasında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın suskunluğu dikkat çekti. Ynet haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılarına almamak için temkinli davrandığını belirtti.