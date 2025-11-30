Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail basınından dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan korkusundan sessizliğe gömüldü!
Giriş Tarihi: 30.11.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:52

İsrail basınından dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan korkusundan sessizliğe gömüldü!

İşgalci İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir köye baskın düzenlemiş, çıkan çatışmada 6 Siyonist asker yaralanmıştı. Olayın ardından İsrail medyasında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın suskunluğu dikkat çekti. Ynet haber sitesi, Tel Aviv yönetiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılarına almamak için temkinli davrandığını belirtti.

İsrail askerleri geçtiğimiz günlerde Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne baskın düzenlemişti.

SURİYE'DE KANLI ÇATIŞMA

Baskın sırasında İsrail askerlerinin bazı kişileri zorla alıkoymaya çalışmasıyla çatışma çıkmıştı.

İsrail ordusu baskın sırasında helikopterlerle saldırıyı düzenleyen askerlere destek vermiş, Beyt Cin'deki bazı bölgeleri de topçu atışıyla hedef almıştı.

Çıkan çatışmada ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, en az 24 kişi de yaralanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırıda kullanılan İsrail ordusuna ait araçlardan birinin askerlerin çekilmesinin ardından bölgede kaldığı görülmüştü. Aracın kullanılamaz hale geldiği görüntülere yansımıştı.

6 İSRAİL ASKERİ YARALANMIŞTI

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğrulamıştı. Açıklamada, "Cemati İslami" üyesi olduğu iddia edilen 2 kişinin alıkonması için Beyt Cin'e baskın düzenlendiği belirtilmişti.

Baskında çatışma çıktığı ve üçü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin yaralandığı ifade edilmişti.

Saldırıda silahlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin öldürüldüğü ve bazı kişilerin de alıkonduğu iddia edilmişti.

"NETANYAHU SESSİZLİĞİNİ KORUDU"

İşgalci İsrail ordusunun Beyt Cin köyüne basın düzenlemesinin ardından İsrail basınında dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı. Ynet haber sitesi, Suriye'de 6 İsrail askerinin yaralandığı çatışmanın, bir anda tam ölçekli bir askeri tırmanışa dönüşebileceğini ancak İsrail siyasi liderliğinin konu hakkında sessizliğini koruduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEDİLER

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya gelme korkusu nedeniyle ilk aşamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bu kez çatışma hakkında bir açıklama yapmamayı seçtiği bildirildi.

Ynet haberinde, "Suriye'nin güneyinde altı İsrail askerinin çatışmaya girdiği ve yaralandığı ciddi olaydan bu yana 24 saatten fazla zaman geçti. Çatışma hızla askeri bir tırmanışa ve diplomatik-stratejik bir krize dönüşebilecek nitelikte olmasına rağmen, İsrail'in üst düzey liderliği sessiz kaldı. Başbakan Binyamin Netanyahu hala bir açıklama yapmadı ve sosyal medyada sık sık görüşlerini paylaşan Savunma Bakanı Yisrael Katz da sessizliğini bozmadı." ifadelerini kullandı.

"TEL AVİV ANKARA'YI KIZDIRMAKTAN KORKUYOR"

Haberde, İsrail'in çatışmayla ilgili sessizliğinin olası nedenleri arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırma korkusunun yattığı belirtildi.

Ynet'e göre, Netanyahu'nun, Orta Doğu'da barışı sağlama çabaları kapsamında İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik düzenlemesi için baskı yapmaya devam eden ve bunun karşılığında Nobel Ödülü almayı hedefleyen Trump'ı öfkelendirmek istemediği anlaşılıyor.

Ancak yine İsrailli gazeteye göre, mesele sadece Trump değil. İsrail, Suriye'deki etkisini artıran Başkan Erdoğan'ı da kızdırmamak için düşük profilde hareket ediyor ve itidalli davranıyor.

SİYONİSTLER O SENARYODAN ÇEKİNDİ

Ynet, İsrail'in Suriye ile gireceği doğrudan bir çatışmanın, Türkiye'yi de çatışmaya girmeye zorlayabileceğini, ancak Tel Aviv yönetiminin bu senaryodan çekindiği belirtildi.

Ynet, güvenlik yetkililerinin Suriye'ye karşı sert tutumuna rağmen, cuma günü çatışmayla ilgili siyasi düzeyde acil bir toplantı yapılmadığını, aksine Katz'ın planlanmış programına devam ettiğini ve bir törene katılacak vakit dahi bulduğunu bildirdi.

İSRAİL'DE "İSTİHBARAT ZAAFİYETİ" ŞÜPHESİ

Ayrıca, İsrail'in bu çatışmada istihbarat açısından gafil avlanmış olmasının da bir etken olduğu bildirildi. İsrailli askeri kaynaklar, askerlerin Beyt Cin köyünde iki kişiyi alıkoymasının ardından "planlı pusuya düşürüldüğünü ve yoğun ateş altına alındığını" belirtmişti.

İsrailli gazete son olarak, yaşanan son gelişmelerin sıra dışı olduğunu vurguladı.