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Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:50

SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda büyük yıkım yaşandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybı artmaya devam ederken yaşanan yıkım nedeniyle bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hizbullah'tan misilleme saldırıları ise peş peşe geldi. Öte yandan ABD, bölgeye ilişkin verdiği 'kararı' duyurdu. İşte Orta Doğu'daki son gelişmeler…

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SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına "Kuzey Okları" ismini verdi.

SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 492'ye, yaralı sayısının ise bin 645'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna "Kuzey Okları" isminin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.

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SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

İLK DEFA VURULDU

Bir son dakika haberi ise Hizbullah kanadından geldi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına Hizbullah füzelerle yanıt verdi.

Lübnanlı grubun Telegram hesabından yapılan açıklamada, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombalandığı belirtildi. Lübnan sınırına 30 kilometre uzaklıktaki havaalanı Hizbullah tarafından ilk defa vurulmuş oldu.

SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

Bir başka açıklamada Ramat David Üssü ile havaalanının Fadi 2 füzesi, İsrail ordusunun kuzey bölgesine ulaşım ve lojistik destek sağlayan ana üs olan Amos Üssü'nün Fadi 1, Lübnan sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Zihron bölgesindeki bir patlayıcı madde fabrikasının ise Fadi 2 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.

SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!

Saldırıların "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını, onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek ve Lübnan halkını savunmak için" gerçekleştirildiği aktarıldı.

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