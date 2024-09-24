Giriş Tarihi: 24.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
10:50
SON DAKİKA: İsrail Orta Doğu paramparça etti! Lübnan ‘en ölümcül gün’ü yaşadı: ABD’de flaş karar!
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'nin ardından Lübnan'a başlattığı saldırılarda büyük yıkım yaşandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle can kaybı artmaya devam ederken yaşanan yıkım nedeniyle bölge halkı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hizbullah'tan misilleme saldırıları ise peş peşe geldi. Öte yandan ABD, bölgeye ilişkin verdiği 'kararı' duyurdu. İşte Orta Doğu'daki son gelişmeler…