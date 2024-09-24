Video Dünya Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı | Video
Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı | Video

Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı | Video

24.09.2024 | 09:58

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde iki askeri havaalanı, bir üs ve bir patlayıcı fabrikasını hedef alan 6 füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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