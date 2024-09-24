İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video
İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına “Kuzey Okları” ismini verdi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 492'ye, yaralı sayısının ise bin 645'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna "Kuzey Okları" isminin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.
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