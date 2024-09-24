Video Dünya İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video

24.09.2024 | 08:48

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, yaralı sayısı ise bin 645'e yükseldi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına “Kuzey Okları” ismini verdi

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sabah saatlerinden bu yana sürerken, can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 492'ye, yaralı sayısının ise bin 645'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in Lübnan'a devam eden saldırılarına dair operasyonuna "Kuzey Okları" isminin verildiğini açıkladı. İsrail ordusu, şu ana kadar Lübnan'da bin 300'den fazla noktayı vurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492’ye yükseldi | Video 01:10
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi | Video 24.09.2024 | 08:48
Gazze’de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi | Video 03:22
Gazze'de can kaybı 41 bin 455’e yükseldi | Video 23.09.2024 | 15:42
İsrail Lübnan’ı vurdu: 1 ölü | Video 00:27
İsrail Lübnan’ı vurdu: 1 ölü | Video 23.09.2024 | 12:47
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci’den BM’de reform çağrısı: Geleneksel yöntemlerle farklı sonuç bekleyemeyiz | Video 02:52
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci'den BM'de reform çağrısı: "Geleneksel yöntemlerle farklı sonuç bekleyemeyiz" | Video 23.09.2024 | 08:47
İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video 01:01
İsrail, Gazze’de yine sivillerin sığındığı okula saldırdı: 7 ölü | Video 22.09.2024 | 15:00
Netanyahu: Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk | Video 00:32
Netanyahu: “Hizbullah'ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” | Video 22.09.2024 | 15:00
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Askeri üs bombalandı | Video 02:26
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: Askeri üs bombalandı | Video 22.09.2024 | 10:58
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 290 hedefi vurdu | Video 00:25
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 290 hedefi vurdu | Video 22.09.2024 | 10:11
Brezilya’da halk bir bebeği istismar eden şüpheliyi diri diri yaktı 00:10
Brezilya'da halk bir bebeği istismar eden şüpheliyi diri diri yaktı 21.09.2024 | 14:17
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:46
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 20.09.2024 | 16:24
SON DAKİKA: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video 08:35
SON DAKİKA: İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video 20.09.2024 | 16:09
Hizbullah’tan İsrail’in kuzeyine 150 roketle saldırı | Video 00:12
Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 150 roketle saldırı | Video 20.09.2024 | 15:47
Batı Şeria’da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video 00:30
Batı Şeria'da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video 20.09.2024 | 09:22
Peru’da orman yangını: 3 bölgede acil durum ilan edildi | Video 03:25
Peru’da orman yangını: 3 bölgede acil durum ilan edildi | Video 19.09.2024 | 11:40
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklamalar: İsrail’e dur diyecek bir güç lazım | Video 29:43
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar: "İsrail'e dur diyecek bir güç lazım" | Video 19.09.2024 | 11:48
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video 02:19
İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı! 9 kişi öldü, çok sayıda yaralı var | Video 18.09.2024 | 09:39
Yıllarca yanlış sıkmışız! Limonun suyunu çıkarma yöntemi aslında bu kadar basitmiş... | Video 00:33
Yıllarca yanlış sıkmışız! Limonun suyunu çıkarma yöntemi aslında bu kadar basitmiş... | Video 17.09.2024 | 11:03
Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video 00:34
Trump'a yönelik "suikast girişiminde" bulunduğu belirtilen zanlının yakalandığı anlar paylaşıldı | Video 17.09.2024 | 09:49
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 01:08
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü | Video 13.09.2024 | 15:16
Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü | Video 03:48
Güney Asya sular altında kaldı: En az 285 ölü | Video 13.09.2024 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA