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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

Giriş Tarihi: 14.08.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 15:22
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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

'nın Cenova kentinde üzerinde otoyol bulunan bir köprü çöktü. İtalyan medyası olayın, köprüdeki yapısal zayıflık nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtti.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

n ANSA ajansının haberine göre, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde otoyol köprüsü çöktü.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve bazılarının enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...
İtalya'da otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü var...

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.

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