Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Dünya bu gelişmeyi konuşuyor... Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 289 kişiyi taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu. ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı. Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti. Havacılık yazarı ve ödüllü gazeteci Christine Negroni, Kayıp Malezya Uçağı MH370'in denize çakıldığı anlarda canlı kalan tek kişinin yardımcı pilot olduğunu öne sürdü.