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Kayıp uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Giriş Tarihi: 19.02.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 10:09
Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Dünya bu gelişmeyi konuşuyor...

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

289 kişiyi taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Kayıp Malezya uçağıyla ilgili olarak şok gelişme!

Havacılık yazarı ve ödüllü gazeteci Christine Negroni, Kayıp Uçağı MH370'in denize çakıldığı anlarda canlı kalan tek kişinin yardımcı pilot olduğunu öne sürdü.

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