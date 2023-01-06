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Haberler Galeri Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo'nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 12:02

Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo'nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Meksika'da "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından ortalık karıştı. Çete üyelir polisle çatıştı, çok sayıda araç ateşe verildi, bazı mağazalar yağmalandı. Kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralılar var...

Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Meksika'nın Culiacan şehrinde yakalanan Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, yakalanmasının ardından silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Guzman ise yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi'ne nakledildi.

Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Meksika'nın Culiacan şehrinde yakalanan "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan şiddet olayları sürüyor. Sinaloa eyaleti genelinde çatışmaların devam ettiği, çok sayıda aracın ateşe verildiği ve bazı mağazaların yağmalandığı belirtildi.

Meksikalı kartel lideri El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video

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Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1'i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Vali Moya, 25 yağmalama eylemi gerçekleştirildiğini, yolları kapatmak için 250 aracın ateşe verildiğini aktardı. Ayrıca Culiacan'daki silahlı kartel üyelerinin 18 ayrı noktadaki ablukasına son verildiğini belirten Vali Moya, şehirde kontrolün güvenlik güçlerine geçtiğini duyurdu.

Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Rocha Moya, halkın yine de acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.

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