Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
12:02
Meksika'da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo'nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor
Meksika'da "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından ortalık karıştı. Çete üyelir polisle çatıştı, çok sayıda araç ateşe verildi, bazı mağazalar yağmalandı. Kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çok sayıda ölü ve yaralılar var...