Meksika’da ortalık savaş alanına döndü! El Chapo’nun oğlu tutuklandı: Çete üyeleri terör estiriyor

Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1'i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığını bildirdi.