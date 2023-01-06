Video Dünya Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video

Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video

06.01.2023 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde kriz sürüyor: 12. tur oylaması 6 Ocak’a ertelendi | Video 05:42
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçiminde kriz sürüyor: 12. tur oylaması 6 Ocak'a ertelendi | Video 06.01.2023 | 08:45
El Chapo’nun oğlu yakalanınca, Sinaloa Karteli Meksika’da terör estirmeye başladı | Video 03:07
El Chapo'nun oğlu yakalanınca, Sinaloa Karteli Meksika’da terör estirmeye başladı | Video 06.01.2023 | 08:36
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 01:43
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 06.01.2023 | 08:36
Rus Basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: Batı ve Doğu Erdoğan’a bağımlı hale geldi | Video 02:37
Rus Basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Batı ve Doğu Erdoğan’a bağımlı hale geldi" | Video 05.01.2023 | 16:30
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 00:34
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 05.01.2023 | 15:12
Umre için Suudi Arabistan’a gelen müslümanlar, Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor | Video 04:00
Umre için Suudi Arabistan’a gelen müslümanlar, Uhud Dağı’nı ziyaret ediyor | Video 05.01.2023 | 15:12
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 01:27
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 12:24
Hindistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 00:16
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 05.01.2023 | 10:10
Sel sularında sörf yaptı | Video 00:15
Sel sularında sörf yaptı | Video 05.01.2023 | 10:49
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 06:33
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 05.01.2023 | 08:56
Hindistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 00:16
Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 05.01.2023 | 10:22
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 00:48
İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 08:48
ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 00:43
ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 04.01.2023 | 13:23
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 08:55
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçiminde kriz! 3 tur oylamanın ardından başkan seçilemedi | Video 07:10
ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçiminde kriz! 3 tur oylamanın ardından başkan seçilemedi | Video 04.01.2023 | 08:55
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 00:34
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 08:55
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut’u Mısır’a iade etti | Video 01:43
ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti | Video 03.01.2023 | 12:40
Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi | Video 00:31
Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi | Video 03.01.2023 | 08:48
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video 00:19
İtalya’da iklim aktivistlerinden Senato binasına boyalı saldırı: 5 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
Hindistan’da havai fişek üretim tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı | Video 01:16
Hindistan’da havai fişek üretim tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02.01.2023 | 01:38

Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın yakalandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika ordusu, Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopter desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Sinaloa Karteli lideri "El Raton" lakaplı Ovidio Guzman'ın yakalandığı bildirildi.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin tutuklu Guzman ile birlikte bölgeden uzaklaşmasını önlemeye çalışan silahlı kartel silahlı üyeleri, ulaşımı kesmek amacıyla çok sayıda aracı ateşe vererek çevredeki yolları trafiğe kapattı. Meksika ordusunun kartel üyeleriyle saatlerce mücadele ettiği bildirildi. Ovidio Guzman, ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla aranıyor.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
Sinaloa Karteli lideri Guzman bundan önce Meksikalı federal güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2019 tarihinde yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyeleri tarafından sivil halka yönelik tehditler nedeniyle serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'DE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI
Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo, ABD'de yargılandığı mahkemece Şubat 2019'da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Meksika'da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD'ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD'nin Colorado eyaletindeki süper maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA