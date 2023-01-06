Video Dünya El Chapo'nun oğlu yakalanınca, Sinaloa Karteli Meksika’da terör estirmeye başladı | Video
El Chapo'nun oğlu yakalanınca, Sinaloa Karteli Meksika’da terör estirmeye başladı | Video

El Chapo'nun oğlu yakalanınca, Sinaloa Karteli Meksika’da terör estirmeye başladı | Video

06.01.2023 | 08:36

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Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’ın yakalanmasının ardından kartel üyeleri birçok kentte terör estirdi. Ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı.

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Meksika ordusunu Sinaloa eyaletindeki Culiacan ve çevre şehirlerde sabahın erken saatlerinde düzenlediği operasyonda "El Chapo" lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Sinaloa Karteli lideri "El Raton" lakaplı Ovidio Guzman'ın yakalanmasının ardından sokaklar karıştı. Kartel üyeleri Sinaloa eyaletinde Culiacan ve Mazatlan başta olmak üzere birçok kentte terör estirirken, ülkede patlak veren şiddet olaylarında şu ana kadar 7 polis yaralandı. Kartel üyeleri şehirlerde, araçları ve iş yerlerini ateşe verirken, güvenlik güçleri çatışmaya girdi.

SİNANLOA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ, RESMİ KURUMLARDA HİZMETLER ASKIYA ALINDI
Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar ve suç gruplarının şiddetli tepkisi nedeniyle vatandaşlara olaylar sona erene kadar evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. Eyalet genelinde eğitime ara verilirken, vergi daireleri, seçim kurumu ve bankalar gibi kamu kurumlarında hizmet askıya alındı.

HAPİSHANEDE TUTUKLU KARTEL ÜYELERİ AYAKLANDI
Guzman'ın yakalanması Culiacan Hapishanesi'nde tutuklu bulunan kartel üyelerinin isyan çıkarmasına neden oldu. Görgü tanıkları, hapishaneden alev ve dumanların yükseldiğini ve silah seslerinin geldiğini ifade etti.

Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda, Culiacan Hapishanesindeki olayın mahkumların bir firar girişimi olduğunu ifade ederek, herhangi bir can kaybı olmaksızın durumun şu anda kontrol altına alındığını söyledi.

EYALETTE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Culiacan Havaalanında ise Aeromexico Havayollarına ait bir uçağa kalkıştan hemen önce ateş açıldığı bildirildi. Açılan ateş uçaktaki yolcularda büyük paniğe neden olurken, Aeromexico Havayolu, uçağın hidrolik sistemlerinde hasar oluştuğunu ve uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Olay üzerine Culiacan Havaalanı yönetimi, tüm ticari ve genel havacılık uçuşlarının askıya alınarak havaalanının ulaşıma kapatıldığını açıkladı. Kısa süre içinde Mazatlan Havaalanı'nında da uçuşlar askıya alındı.

GUZMAN MEXİCO CİTY'E NAKLEDİLDİ
Sinaloa Karteli lideri Guzman yakalanmasının ardından Culiacan Havaalanı'ndan askeri uçağa bindirilerek başkent Mexico City'e nakledildi. Guzman'ın Mexico City'de bulunan 1 numaralı askeri kışlada tutulduğu belirtildi.

"BARIŞI SAĞLAMAYA GELDİK"
Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez düzenlediği basın toplantısında, "Savaş kazanmaya gelmedik barışı sağlamaya geldik" ifadelerini kullanarak, hükümetin ülkenin huzuru için her gün çalıştıklarını belirtti.

"SİNALOA KARTELİ'NE BÜYÜK DARBE"
Bakan Rodriguez'in ardından basın toplantısında söz alan Meksika Ulusal Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval ise, operasyonun 6 aylık bir istihbarat çalışması sonrasında gerçekleştiğini ifade ederek, Guzman'ın yakalanmasının Sinaloa Karteli'ne büyük bir darbe olduğuna dikkat çekti. Bakan Sandoval ayrıca, halen Culiacan şehrindeki 19 noktada kartel ablukasının devam ettiğini ve çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
Sinaloa Karteli lideri Guzman, 17 Ekim 2019 tarihinde Meksikalı federal güvenlik güçleri tarafından yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyeleri tarafından sivil halka yönelik tehditler nedeniyle serbest bırakılmıştı.

EL CHAPO ABD'DE ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI
Sinaloa Karteli'nin eski lideri El Chapo, ABD'de yargılandığı mahkemece Şubat 2019'da milyarlarca dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan ve birçok kişinin cinayetinden suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Meksika'da iki kez hapishaneden kaçarak ünlenen El Chapo, son olarak 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD'ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD'nin Colorado eyaletindeki süper maksimum güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.

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