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Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 11:57

Papa Francis'in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın gözü Roma'ya çevrildi. Papa'nın cenazesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yeni Papa'nın kim olacağı merak konusu oldu. Öte yandan Papa Francis'in ortaya çıkan vasiyeti, 100 yıl sonra bir geleneği bozacak. İşte Papa Francis'in cenazesinde yeni detaylar…

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Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni açıklandı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in felç geçirdiği ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

ÖZEL BİR SÜSLEME OLMAYACAK

Papa Francis, Vatikan tarafından yayınlanan son vasiyetinde, "Dünyevi hayatımın alacakaranlığını yaklaşırken hissediyor ve ebedi yaşama dair sarsılmaz umudumla son arzularımı yalnızca defin yerim konusunda belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanarak, İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na "özel bir süsleme olmadan" gömülmek ve gömüleceği yere Latince Papalık adı "Franciscus" yazılmasını istediğini belirtti.

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Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

ODALAR MÜHÜRLENDİ

Papa Franciscus'un ölüm ilanının dün saat 20.00 civarında yüksek sesle okunduğu ve cenazenin tabuta konulması safhalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten 'Kamerlengo' (Papalık Makam Vekili) Kardinal ünvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan 'balıkçı yüzüğü' imha edildi ve kilise hukuku uyarınca 'makamın boş olduğu' ilan edildi.

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Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

100 YIL SONRA BİR İLK

Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak. Papa Francis son vasiyetinde, "Mezarımın ekteki planda gösterildiği gibi Pauline Şapeli ile Bazilika'nın Sforza Şapeli arasındaki yan koridordaki mezar nişinde hazırlanmasını istiyorum. Mezar toprağın içinde olmalı; sade, özel bir süsleme olmadan, sadece yazıt taşımalıdır: Franciscus" dedi.