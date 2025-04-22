Giriş Tarihi: 22.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
11:57
Papa Francis'in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!
Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın gözü Roma'ya çevrildi. Papa'nın cenazesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yeni Papa'nın kim olacağı merak konusu oldu. Öte yandan Papa Francis'in ortaya çıkan vasiyeti, 100 yıl sonra bir geleneği bozacak. İşte Papa Francis'in cenazesinde yeni detaylar…