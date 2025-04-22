Papa Francis’in cenazesinde yeni detaylar! Odası mühürlendi: 100 yıl sonra bir ilk olacak!

ODALAR MÜHÜRLENDİ

Papa Franciscus'un ölüm ilanının dün saat 20.00 civarında yüksek sesle okunduğu ve cenazenin tabuta konulması safhalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten 'Kamerlengo' (Papalık Makam Vekili) Kardinal ünvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.