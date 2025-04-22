Video Dünya Yeni Papa kim olacak? "Bacadan çıkan duman" ne anlama geliyor? | Video
Yeni Papa kim olacak?

Yeni Papa kim olacak? "Bacadan çıkan duman" ne anlama geliyor? | Video

22.04.2025 | 11:30

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın gözü Roma'ya çevrildi. Papa'nın cenazesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken yeni Papa'nın kim olacağı merak konusu oldu.

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