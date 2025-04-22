Video Dünya Papa Francis'in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video
Papa Francis'in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video

Papa Francis'in açık tabuttaki görüntüsü paylaşıldı | Video

22.04.2025 | 14:09

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Papa'nın açık tabuttaki naaşının görüntüsü paylaşıldı.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreninin tarihi belli oldu. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, cenaze töreninin Aziz Petrus Bazilikası önünde 26 Nisan Cumartesi günü Türkiye saati ile 11.00'de yapılacağı bildirildi. Töreni Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği aktarıldı. Papa Franciscus'un naaşının Aziz Petrus Bazilikası'nın ardından vasiyet ettiği şekilde defnedilmek üzere Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürüleceği ifade edildi.

Ayrıca Franciscus'un 12 yıllık papalık döneminde ikametgahı Santa Marta şapelinde bulunan açık tabuttaki naaşının görüntüsü de paylaşıldı. Kardinal Pietro Parolin'in Papa'nın başında dua ettiği görüldü.

100 YILDAN UZUN SÜREDİR VATİKAN'A GÖMÜLMEYEN İLK PAPA OLACAK
Kilise geleneğine göre cenaze töreni genellikle papanın ölümünden sonraki 4-6 gün içinde Aziz Petrus Meydanı'nda yapılıyor. 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" defnedilmişti. Papa Francis'in defnedilmek istediği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü. Papa Francis, 1669'dan bu yana Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülen ilk kişi olacak.
Papa Francis, papa olduktan 24 saatten kısa bir süre sonra Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olan Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gelerek dua etmişti. Papa Francis, Roma dışındaki her ziyaretinden önce ve Vatikan'a dönüşünde düzenli olarak Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gidiyordu.

CENAZE TÖRENİNE DÜNYA LİDERLERİ DE KATILACAK
Cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı açıklandı.
Papa Francis, dün sabah felç ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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